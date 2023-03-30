Отказавшийся ехать на СВО российский военный сел на девять лет за дезертирство

В Крыму суд приговорил за дезертирство к 9 годам контрактника, не желавшего ехать на СВО

Крымский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, не пожелавшего ехать на специальную военную операцию (СВО), к девяти годам лишения свободы за дезертирство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что в сентябре 2022 года военный, проходивший службу по контракту, самовольно покинул воинскую часть в Севастополе. 25 января 2023 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

На судебном процессе мужчина признал себя виновным, заявив, что не желал участвовать в СВО.

24 марта сообщалось, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы майора запаса Михаила Жилина за дезертирство и незаконное пересечение государственной границы. Он был сотрудником Центра специальной связи и информации ФСО и ему был запрещен выезд за пределы страны из-за доступа к гостайне, тем не менее он с семьей уехал из Новосибирска в Казахстан после объявления частичной мобилизации.