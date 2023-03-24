Опасавшегося участия в СВО майора ФСО осудили на шесть лет за дезертирство

Суд дал 6,5 года майору ФСО из Новосибирска, пытавшемуся уехать в Казахстан из-за СВО

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы майора запаса Михаила Жилина за дезертирство и незаконное пересечение государственной границы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд лишил его воинского звания. Жилин был сотрудником Центра специальной связи и информации ФСО, уточняет НГС. Ему был запрещен выезд за пределы страны из-за доступа к гостайне, тем не менее он с семьей уехал из Новосибирска в Казахстан после объявления частичной мобилизации.

Из материалов дела следует, что военнослужащий, опасаясь направления в зону проведения специальной военной операции (СВО), продал недвижимость и сообщил командованию недостоверные сведения о своей нетрудоспособности. В обход пункта пропуска Жилин 27 сентября 2022 года пересек границу России, однако там его задержали пограничники.

После задержания майор попросил в Казахстане о политическом убежище, но получил отказ. Его депортировали в Россию.