США одобрили продажу Польше ракет типа AARGM-ER на 1,275 миллиарда долларов

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Польше противорадиолокационных управляемых ракет увеличенной дальности на сумму порядка 1,275 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

В ведомстве уточнили, что Варшава запросила у Вашингтона возможность закупки 360 ракет типа AARGM-ER. Кроме того, польской стороне нужны сопутствующее оборудование, программное обеспечение, запасные части, логистические услуги и помощь в обучении использованию данных снарядов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для безопасности государства.