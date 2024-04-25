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00:13, 25 апреля 2024Мир

США одобрили продажу Польше ракет типа AARGM-ER

США одобрили продажу Польше ракет типа AARGM-ER на 1,275 миллиарда долларов

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Польше противорадиолокационных управляемых ракет увеличенной дальности на сумму порядка 1,275 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

В ведомстве уточнили, что Варшава запросила у Вашингтона возможность закупки 360 ракет типа AARGM-ER. Кроме того, польской стороне нужны сопутствующее оборудование, программное обеспечение, запасные части, логистические услуги и помощь в обучении использованию данных снарядов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для безопасности государства.

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      Марина Совина
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