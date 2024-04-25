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19:56, 25 апреля 2024Мир

Военную помощь США Украине оценили как незначительную

Американист Журавлева: США окажут совсем незначительную помощь Украине

Фото: Roland Balik / U.S. Air Force photo / Reuters

Военная помощь США, оказываемая Киеву в рамках нового пакета помощи, является незначительной и ее не хватит Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такую оценку привела политолог, руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт уточнила, что конфликт на Украине не развивается в том направлении, в которого ожидали Соединенные Штаты. Поэтому новый пакет помощи нацелен на восполнение утраченных запасов, а не укрепление военного потенциала Киева.

Если мы посмотрим на цифры выделенных средств, то там половина реальных денег уходит самим Соединенным Штатам. Если учитывать те деньги, которые действительно получает Украина, то это лишь 23 миллиарда. Это меньше, чем то, сколько она получила за предыдущие два года, и тех тогда не хватило. Соответственно, этих тоже не хватит

Виктория Журавлеваруководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Американист резюмировала, что администрация президента США Джо Байдена будет вынуждена скрывать проблемы с помощью громкой риторики о поддержке Украины. Она также добавила, что если действующий американский лидер сможет переизбраться в ноябре этого года, подобные заявления сохранятся.

«Однако реальность будет такая, что этой помощи будет совсем немного», — резюмировала политолог.

Ранее стало известно, что США подготовили Украине пакет помощи в один миллиард долларов на фоне утверждения законопроекта о помощи Киеву в Сенате Конгресса. В частности, в него включены поставка транспортных средств, боеприпасов для ракетных комплексов Stinger, а также снаряды для системы HIMARS. Кроме того, предполагается поставка боеприпасов для артиллерии калибра 155 миллиметров и противотанковых ракет Javelin.

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      Максим Габриелян
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