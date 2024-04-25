Посол раскрыл подробности участия России в конференции по Украине

Посол РФ Гармонин: Россия не будет принимать участие в конференции в Швейцарии

Россия не будет принимать участие в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в июне. Подробности данного решения в разговоре с РИА Новости раскрыл посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

«Без участия России любые разговоры об урегулировании на Украине бессмысленны и лишены каких-либо перспектив», — отметил дипломат. Без РФ мероприятие превратится в «громкую, но пустую пиар-акцию, бессмысленную трату денег швейцарских налогоплательщиков без реальных результатов для мирного урегулирования», подчеркнул он.

Кроме того, как указал Гармонин, Россия не видит смысла участвовать в конференциях по Украине, основанных на мирной формуле Владимира Зеленского.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис высказался об участии России в урегулировании конфликта с Украиной. По его словам, мирный процесс на Украине невозможен без участия Москвы. Он также подтвердил приверженность Швейцарии к нейтралитету.