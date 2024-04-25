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16:54, 25 апреля 2024Россия

Пьяный россиянин на КамАЗе врезался в скорую помощь

В Тюменской области пьяный водитель КамАЗа врезался в скорую помощь

Кадр: Telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»

В Тюменской области пьяный водитель КамАЗа врезался в скорую помощь, из-за чего она перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области в Telegram.

ДТП произошло на 318-м километре федеральной автодороги ЕкатеринбургТюмень.

«Столкнулись КамАЗ и скорая помощь, от удара автомобиль скорой помощи опрокинулся. Предварительно, водитель грузовика (...) нарушил правила перестроения», — говорится в сообщении.

В аварии пострадали пять человек, в том числе водитель скорой, три медработника и 77-летний пациент. Водитель КамАЗа рассказал, что перед поездкой он выпил стакан водки.

Ранее в Рязанской области на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись пассажирский автобус и фура. Пострадали 13 человек. Известно, что рейсовый автобус следовал по маршруту АстраханьМосква.

ЖЗЛ
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