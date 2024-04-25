Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 25 апреля 2024Мир

Главком ВС Британии рассказал о целях новой помощи Украине

Главком ВС Британии Радакин: помощь Украине нацелена на дальние удары по России
Энтони Радакин

Энтони Радакин. Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Новая партия военной помощи Украине нацелена на увеличение дальних ударов по России. Об этом заявил главком Вооруженными силами (ВС) Великобритании, адмирал Тони Радакин, пишет газета Financial Times (FT).

«Поскольку Украина обретает больше возможностей для ведения дальней борьбы (...), ее способность продолжать глубокие операции [все чаще] станет особенностью конфликта», — рассказал военный.

Однако Радакин подчеркнул тот факт, что Россия нарастила свой потенциал и повысила эффективность своих ударов. В связи с этим он призвал не ожидать «славного плана» для Вооруженных сил Украины и повышения секретности дальнейших возможных военных операций.

Ранее стало известно, что США тайно поставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. В Пентагоне уточили, что о секретном характере поставок попросила украинская сторона.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

      Внешний вид 63-летнего Антонио Бандераса на фото взволновал фанатов в сети

      Рецидивист расправился с россиянкой с сайта знакомств и полгода скрывал это

      У человека обнаружили дополнительную печень

      На фасаде «Мулен Руж» обрушились лопасти мельницы

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Спецслужбы Белоруссии рассказали о ликвидации украинской резидентуры

      Лидер ХАМАС вылез из туннеля

      Сотни россиян застряли на 20 часов на круизном лайнере в Москве

      В Одессу впервые за два года пришел контейнеровоз из Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше