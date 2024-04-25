Главком ВС Британии рассказал о целях новой помощи Украине

Главком ВС Британии Радакин: помощь Украине нацелена на дальние удары по России

Новая партия военной помощи Украине нацелена на увеличение дальних ударов по России. Об этом заявил главком Вооруженными силами (ВС) Великобритании, адмирал Тони Радакин, пишет газета Financial Times (FT).

«Поскольку Украина обретает больше возможностей для ведения дальней борьбы (...), ее способность продолжать глубокие операции [все чаще] станет особенностью конфликта», — рассказал военный.

Однако Радакин подчеркнул тот факт, что Россия нарастила свой потенциал и повысила эффективность своих ударов. В связи с этим он призвал не ожидать «славного плана» для Вооруженных сил Украины и повышения секретности дальнейших возможных военных операций.

Ранее стало известно, что США тайно поставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. В Пентагоне уточили, что о секретном характере поставок попросила украинская сторона.