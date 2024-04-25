Раскрыт райдер Валерия Меладзе

За выступление в Москве Валерий Меладзе просит 12 миллионов рублей

Певец Валерий Меладзе может выступить в Москве за 120 тысяч евро (около 12 миллионов рублей). Райдер исполнителя изданию «Страсти» раскрыла концертный директор Ольга Оркина.

По словам Оркиной, артист запрашивает оплату расходов на авиабилеты бизнес-класса и трансфер. В райдере Меладзе также отмечается, что ему должен быть предоставлен доступ в VIP-зал аэропорта и номер в пятизвездочном отеле. «Для передвижения по столице артист просит Mercedes-Benz W222 и автобус на 25 мест для его команды», — сказала она.

Кроме того, райдер певца включает требование о том, что в гримерке должны быть различные напитки — вода, чай, кофе, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле. «Также артист просит 250 евро (около 25 тысяч рублей) суточных для себя и 200 евро (около 20 тысяч рублей) — для менеджера», — поделилась концертный директор.

Ранее был раскрыт райдер «отмененного» в России казахского рэпера Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов).