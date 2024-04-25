Расправившихся с девушкой в Крыму россиян отправили в СИЗО

Суд арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве 23-летней жительницы Евпатории

Суд арестовал двух местных жителей, обвиняемых в расправе над 23-летней жительницей Евпатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

29- и 26-летний мужчины пробудут в СИЗО два месяца, до 22 июня. В зале суда один из них полностью признал вину, второй — только частично.

По данным следствия, потерпевшая пропала 20 апреля. Спустя несколько дней ее родственники обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования силовики вышли на двух знакомых девушки, которых и заподозрили совершении преступления.

В ходе допроса один из них признался, что удушил потерпевшую во время конфликта, а затем попросил друга помочь избавиться от тела.