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18:33, 24 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе нашли расчлененное женское тело в сумке

В Крыму найдена сумка с расчлененным телом 23-летней девушки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Крыму найдена сумка с расчлененным телом 23-летней девушки. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Преступление совершили двое сотрудников местного торгового центра — 26 и 29 лет. Они задержаны. Один из фигурантов уже признался с содеянном.

По данным оперативников, злоумышленники пытались изнасиловать пострадавшую, а после расправились с ней. Они расчленили тело, сложили останки в сумку и попытались их сжечь, чтобы скрыть следы преступления. Однако это не получилось, и тогда задержанные просто закопали сумку.

По сообщению Telegram-канала, потерпевшая жила в Евпатории. В последний раз ее видели 20 апреля. Мать девушки забила тревогу после того, как в 22 апреля ее дочь перестала отвечать на телефонные звонки и не вышла на работу.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии на пустыре нашли расчлененное тело женщины без головы и кистей.

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      Анна Габай
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