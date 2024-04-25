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20:48, 25 апреля 2024Мир

России отказали в участии в годовщине освобождения концлагеря Маутхаузена

Австрия отказала посольству РФ в участии в годовщине освобождения Маутхаузена

Фото: РИА Новости

Австрийский комитет Маутхаузена отказал представителям России и Белоруссии в участии в мероприятии, посвященном 79-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, российские дипломаты расценивают это как рискованный шаг в сторону скользкой тропы антироссийского реваншизма. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Австрии, опубликованном в Telegram.

«В своем малодушном двуличии организаторы [мероприятия] этим не ограничились и в данном случае также рекомендовали воздержаться от участия и организациям российских соотечественников в Австрии, достойно представлявшим Россию на мемориальных мероприятиях в лагере в 2022—2023 гг.», — отмечено в сообщении.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США третий год подряд запрещают российским дипломатам возлагать венки к мемориалу «Дух Эльбы». По его словам, несмотря на существующие тогда разногласия Россия и США смогли перешагнуть через них перед лицом общей угрозы — нацистской Германии. Он выразил надежду, что Вашингтон вспомнит прошлое и осознает историческое значение этого мемориального комплекса.

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      Виктория Кондратьева
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