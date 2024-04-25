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09:12, 25 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о требующем срочного обращения к врачу симптоме

Врач Коновалов заявил, что при частичной потере зрения нужно срочно идти к врачу

Фото: Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов назвал в эфире программе «Жить здорово!» на Первом канале симптом, требующий срочного обращения к врачу. Выпуск с рекомендацией медиков доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что частичная потеря зрения может быть признаком тромбоза глазной артерии. Врач добавила, что он вызывается тромбозом сонной артерии. По ее словам, подобное состояние может привести к потере зрения или инсульту.

«Конечно, нужно срочно обращаться к врачу. Потому что только в первые минуты или часы можно чем-то помочь. Это очень грозная ситуация, которая зачастую может привести к стойкой потере зрения», — предупредил Коновалов.

Ранее Коновалов назвал другое опасное для зрения состояние. Он заявил, что таковым нужно считать большое количество мушек перед глазами. Офтальмолог подчеркнул, что этот симптом может сигнализировать о кровоизлиянии в стекловидное тело.

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      Мария Большакова
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