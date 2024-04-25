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11:11, 25 апреля 2024Экономика

Россиянам стали отказывать в открытии счетов в Турции

РИА Новости: россияне в Турции столкнулись с отказом в открытии счетов

Фото: Murad Sezer / Reuters

Некоторые россияне в Турции столкнулись с отказом в открытии счетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из банков страны.

В данный момент открытие счетов россиянам в частных банках Турции производится при усиленном контроле головных офисов. В некоторых случаях есть ограничения, а на саму процедуру уходит около трех дней, рассказал источник агентства.

Процедура стартует лишь в случае одобрения головного офиса, выяснил корреспондент агентства, обратившись в одно из кредитных учреждений страны. Также одним из ключевых условий является наличие неснимаемого депозита, в размере минимум 10 тысяч долларов. Если какое-то из условий не выполняется, в открытии счета может быть отказано.

По данным ряда Telegram-каналов, россияне сталкиваются и с закрытием уже имевшихся счетов — в частности, в госбанке «Зираат».

Ранее в Турции опровергли информацию об отказах в открытии банковских счетов россиянам. По словам источника РИА Новости, в массовом режиме этого не происходит, во всяком случае в Анкаре. Финансовые организации готовы обслуживать россиян: нужно лишь иметь документ о праве на работу в стране, ВНЖ и в отдельных случаях — депозит, уточнил он.

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      Лилиана Набиуллина
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