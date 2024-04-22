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05:29, 22 апреля 2024Экономика

В Турции опровергли информацию об отказах в открытии банковских счетов россиянам

РИА Новости: россиянам не отказывают в открытии счетов в госбанках Турции

Фото: Unsplash.com

Россиянам не отказывают в открытии счетов в государственных банках Турции, эту информацию опроверг источник РИА Новости в одной из финансовых организаций.

До этого ряд Telegram-каналов сообщал, что гражданам России прекратили открывать счета в турецких банках, а также появились сведения о закрытии уже имевшихся счетов в банке «Зираат».

Собеседник агентства уточнил, что массовой ситуации с отказами нет, по крайней мере в Анкаре. Он добавил, что финансовые организации готовы обслуживать россиян.

«Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита», — пояснил источник.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил о росте количества отказов в платежах из России от банков дружественных стран. По его словам, количество «отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин» резко увеличилось после ужесточения режима вторичных санкций Запада в конце прошлого года.

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      Марина Совина
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