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16:58, 11 апреля 2024Экономика

Стало известно о росте числа отказов в платежах от банков дружественных стран

Глава ВТБ сообщил об увеличении отказов в платежах от банков дружественных стран

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Стало известно о росте количества отказов в платежах из России от банков дружественных стран. Об этом на съезде Ассоциации банков России сообщил глава ВТБ Андрей Костин, его комментарий приводит РИА Новости.

По словам Костина, ситуация развивается динамично и «не очень радует» — число иностранных банков, которые готовы продолжать работать с российской стороной, постоянно сокращается. Он добавил, что количество «отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин» резко увеличилось после ужесточения режима вторичных санкций Запада в конце прошло года. При этом больше всего это касается банков дружественных юрисдикций, отметил глава ВТБ.

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Кроме того, растут сроки проведения платежей и комиссии за них, подчеркнул банкир. Кредитные организации также стали запрашивать больше документов, особенно по сделкам с критически важными товарными группами, такими как электроника, компьютеры, станки и оборудование, добавил Костин. «Если год назад перед нами стояла задача исключить из трансакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT, то сейчас центральной проблемой становится собственно география (Россия — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер предложил решить вопрос с платежами из России в Турцию с помощью платежной системы «Мир» в банке, созданном российской стороной в Абхазии или в любой кредитной организации Северного Кипра. Он отметил, что обе «частично» признанные страны не имеют представительств в ООН и в течение долгих лет находятся под тяжелыми санкциями, поэтому им не угрожают проблемы с банковскими эмбарго.

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