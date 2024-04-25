Россиянин нанес женщине не менее 64 ударов и поджег ее

В Петербурге мужчина получил 10 лет колонии за убийство и поджог знакомой

Приморский районный суд Петербурга приговорил местного жителя Александра Антонова к 10 годам лишения свободы за то, что избил знакомую, а после сжег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга

Антонов признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. На заседании обвиняемый свою вину признал.

Как установил суд, преступление произошло вечером 28 июня 2023 года в квартире дома №35 на Яхтенной улице. Тогда Антонов, в состоянии алкогольного опьянения избил женщину. Неустановленным предметом он нанес пострадавшей не менее 15 ударов по голове, не менее 8 ударов в грудь и не менее 41 удара по верхним и нижним конечностям. Всего потерпевшая получила не менее 64 ударов. В результате, она не выжила.

Как сообщает издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале, после расправы злоумышленник поджег квартиру и уехал из города.

Ранее сообщалось, что в Волгограде 57-летний мужчина пытался сжечь 46-летнюю соседку по даче из-за шашлыка.