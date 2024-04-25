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17:03, 25 апреля 2024Мир

Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже

Суд в Польше приговорил гражданина РФ к 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже

Фото: Reuters

Окружной суд Гданьска приговорил гражданина России к 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже «в интересах российской разведки». Об этом говорится в сообщении, опубликованном окружной прокуратурой города в Польше.

В публикации польских правоохранителей говорится, что россиянин якобы «вел публичную деятельность групп исторической реконструкции, при этом устанавливал и поддерживал контакты с военнослужащими польской армии, которые использовал в своей работе для российской разведки».

«Шпионская деятельность обвиняемого была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши, в пределах которых он выполнял задачи по выявлению подразделений Войска Польского. Получена и собрана информация о местонахождении отдельных воинских частей, их организационной и штатной структуре, фактическом статусе занятости, структуре командования, денежном довольствии солдат, а также сведения об их вооружении и технике», — отметила прокуратура.

В марте стало известно, что польские спецслужбы провели обыски в рамках расследования дела о российском шпионаже. В ходе обысков спецслужбы изъяли 48,5 тысячи евро и 36 тысяч долларов. Кроме того, изъяты электронные носители и мобильные телефоны. Целью шпионской деятельности, по мнению сотрудников силовых структур, являлось создание и распространение в европейских СМИ «пророссийских инициатив и кампаний». Для этого, предположительно, был создан новостной портал Voice of Europe, освещающий события на Украине и в мире «с предвзятым пророссийским подтекстом».

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      Виктория Кондратьева
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