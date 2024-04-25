Россиянин впал в кому после неудачной поездки в горы

Е1.ru: житель Екатеринбурга впал в кому после падения на горе Ежовая

Россиянин впал в кому после неудачной поездки на гору Ежовая в Свердловской области. Об этом пишет портал Е1.ru.

Отмечается, что в конце марта житель Екатеринбурга Дмитрий Шайнуров отправился покататься на лыжах, заехал на трамплин, упал с высоты собственного роста и сильно ударился головой. Уже больше месяца мужчина находится в больнице.

Мать пострадавшего Наталья рассказала, что у него диагностировали диффузное аксональное повреждение головного мозга. В результате падения у мужчины разорвались отростки нервных клеток. Именно они отвечают за передачу импульсов в мозг.

Шайнурова доставили в реанимацию кировградской больницы, где он впал в кому третьей степени — одну из самых тяжелых. Постепенно мужчина начал приоткрывать глаза, тогда его перевели в общую палату, а затем выписали. Мать райдера готова оплачивать лечение и реабилитацию, но не представляет, во сколько это может обойтись.

«Я хотела бы справиться своими силами, — заявила Наталья. — Но понимаю, что нам понадобится помощь. У него такой детский взгляд, он будто извиняется, что все так случилось».

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