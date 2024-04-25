Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:37, 25 апреля 2024Путешествия

Россиянин впал в кому после неудачной поездки в горы

Е1.ru: житель Екатеринбурга впал в кому после падения на горе Ежовая

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россиянин впал в кому после неудачной поездки на гору Ежовая в Свердловской области. Об этом пишет портал Е1.ru.

Отмечается, что в конце марта житель Екатеринбурга Дмитрий Шайнуров отправился покататься на лыжах, заехал на трамплин, упал с высоты собственного роста и сильно ударился головой. Уже больше месяца мужчина находится в больнице.

Материалы по теме:
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023
«Мне хотелось сбежать» Москвичка посетила ретрит на острове Ява. Почему он стал для нее серьезным испытанием?
«Мне хотелось сбежать»Москвичка посетила ретрит на острове Ява. Почему он стал для нее серьезным испытанием?
25 февраля 2023

Мать пострадавшего Наталья рассказала, что у него диагностировали диффузное аксональное повреждение головного мозга. В результате падения у мужчины разорвались отростки нервных клеток. Именно они отвечают за передачу импульсов в мозг.

Шайнурова доставили в реанимацию кировградской больницы, где он впал в кому третьей степени — одну из самых тяжелых. Постепенно мужчина начал приоткрывать глаза, тогда его перевели в общую палату, а затем выписали. Мать райдера готова оплачивать лечение и реабилитацию, но не представляет, во сколько это может обойтись.

«Я хотела бы справиться своими силами, — заявила Наталья. — Но понимаю, что нам понадобится помощь. У него такой детский взгляд, он будто извиняется, что все так случилось».

Ранее британский турист упал с балкона пятого этажа во время отпуска в Турции и не выжил. Инцидент произошел после того, как молодой человек поссорился с подругой.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в расправе над пятью людьми

      Молдавский комитет «Победа» рассказал об истерии вокруг георгиевской ленты

      Россиянам объяснили традицию красить полстены в подъезде

      Путин выразил уверенность в снижении ставки ЦБ

      Брэдли Купер отправился в отпуск с Джиджи Хадид

      В США решили наказать Иран за нападение на Израиль

      Названы подорожающие из-за конфликта на Ближнем Востоке товары

      Появились кадры с ранеными после удара ВСУ по автобусу с людьми под Брянском

      Водитель с уровнем алкоголя в крови вчетверо выше нормы добился отмены штрафа

      Песков обвинил США в подливании масла в огонь тайными поставками ракет Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше