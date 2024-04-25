Россиянина задержали за совершенную в 2003 году расправу над беременной девушкой

В Красноярске задержали мужчину, задушившего беременную подругу в 2003 году

В Красноярске задержали 44-летнего мужчину, расправившегося 21 год назад с беременной 22-летней девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, 6 октября 2003 года в торговом павильоне на улице Партизана Железняка обнаружили потерпевшую без признаков жизни. Она была на пятом или шестом месяце беременности. Правоохранители возбудили дело, но найти причастных к совершению преступления не удалось. Тогда расследование приостановили.

Однако в 2024 году следователи получили информацию о причастности жителя Красноярска к расправе. После задержания он признал вину. Выяснилось, что в ночь на 6 октября 2003 года обвиняемый пришел в торговый павильон, где продавцом работала его подруга. Они поссорились. Тогда мужчина схватил шнур и начал душить пострадавшую. Она не выжила. Сначала во время расследования он отрицал свою причастность и утверждал, что провел ночь с другой девушкой.

Возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 105 УК РФ. Россиянина отправили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону 32-летний рецидивист расправился с бывшей возлюбленной и ее парнем в частном доме.