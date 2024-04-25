Российские историки впервые решили исследовать неформальные связи Древнего Рима

Ученые из Самары решили исследовать связи элиты и простого народа в Древнем Риме

Российские историки первые решили исследовать неформальные связи в Древнем Риме. Команда специалистов из Самарского университета (СамГУ) работает вместе с коллегами из Московского городского педагогического университета (МГПУ).

Утверждается, что история Древнего Рима императорской эпохи должна быть впервые проанализирована с точки зрения значимости личных и неформальных связей политической элиты (сенаторов), простого народа (плебса) и военных столичного гарнизона (преторианцев). Новое исследование охватит почти три века истории – с последней четверти I века до н.э. по начало III века н.э.

По словам одного из авторов проекта, доцента кафедры всеобщей истории СамГУ Андрея Маркелова, специалисты применят микроаналитический подход для составления более детального вывода о взаимодействии людей в Древнем Риме. Также ученые узнают, как это в дальнейшем повлияло на возникновение тех или иных исторических событий.

Ученые собираются исследовать эпиграфические памятники, произведения античных авторов, надписи на погребальных плитах и камнях, а также нумизматическую коллекцию из каталогов римских монет. Реализация проекта должна быть завершена до конца 2025 года.

Ранее в Тимашевском районе Краснодарского края археологи нашли два сарматских погребения II-I века до нашей эры. В одном из них были останки воина с редким клинком древнеримской эпохи.