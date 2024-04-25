Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:40, 25 апреля 2024Моя страна

Российские историки впервые решили исследовать неформальные связи Древнего Рима

Ученые из Самары решили исследовать связи элиты и простого народа в Древнем Риме

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Российские историки первые решили исследовать неформальные связи в Древнем Риме. Команда специалистов из Самарского университета (СамГУ) работает вместе с коллегами из Московского городского педагогического университета (МГПУ).

Утверждается, что история Древнего Рима императорской эпохи должна быть впервые проанализирована с точки зрения значимости личных и неформальных связей политической элиты (сенаторов), простого народа (плебса) и военных столичного гарнизона (преторианцев). Новое исследование охватит почти три века истории – с последней четверти I века до н.э. по начало III века н.э.

По словам одного из авторов проекта, доцента кафедры всеобщей истории СамГУ Андрея Маркелова, специалисты применят микроаналитический подход для составления более детального вывода о взаимодействии людей в Древнем Риме. Также ученые узнают, как это в дальнейшем повлияло на возникновение тех или иных исторических событий.

Ученые собираются исследовать эпиграфические памятники, произведения античных авторов, надписи на погребальных плитах и камнях, а также нумизматическую коллекцию из каталогов римских монет. Реализация проекта должна быть завершена до конца 2025 года.

Ранее в Тимашевском районе Краснодарского края археологи нашли два сарматских погребения II-I века до нашей эры. В одном из них были останки воина с редким клинком древнеримской эпохи.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в расправе над пятью людьми

      Водитель с уровнем алкоголя в крови вчетверо выше нормы добился отмены штрафа

      Песков обвинил США в подливании масла в огонь тайными поставками ракет Украине

      Россиянин впал в кому после неудачной поездки в горы

      Несколько латвийских изданий выступили против запрета рекламы на русском языке

      Москвич соединил лоджию с комнатой и поплатился

      В Херсонской области задержали сторонника запрещенного «Правого сектора»

      США признали прогресс Китая в развертывании разведывательных спутников

      В Запорожской области ВСУ обстреляли жилую многоэтажку

      Россиян предупредили о последствиях переедания шашлыка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше