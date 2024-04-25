Российские пилоты заметили серебристый шар в полете над Москвой

Aviaincident: российские пилоты заметили серебристый шар в районе Шереметьево

Пилоты самолета российской авиакомпании заметили серебристый шар в полете над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Boeing 737-800 следовал в столицу из Еревана вечером 24 апреля. На подлете к городу в районе Шереметьево экипаж увидел в небе шар серебристого цвета. Уточняется, что самолет в тот момент летел на высоте около 800 метров, а объект находился выше.

«Органы противовоздушной обороны (ПВО) оповещены по своим средствам, объект не наблюдали», — сказано в публикации. Кроме того, по информации источника, в этом районе не поступали заявки на полеты беспилотников и шаров.

Пилоты другого лайнера, который следовал из Москвы в Казань, заметили в небе неопознанный объект «светло-прозрачного цвета». Экипаж доложил об этом в службы ПВО и продолжил полет.