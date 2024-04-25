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15:27, 25 апреля 2024Силовые структуры

Российский осужденный напал с осколком стекла на силовика и получил новый срок

В ХМАО осужденному дали 2 года за нападение с осколком стекла на сотрудника ФСИН

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) приговорил почти к двум годам колонии строгого режима заключенного из Сургута, который напал с осколком стекла на сотрудника ФСИН. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным издания, все произошло, когда силовик потребовал от осужденного построиться у стены и сложить руки за спину. Нападавший разбил стекло в оконном проеме кулаком и напал с его осколком на сотрудника места лишения свободы. Оперуполномоченный успел увернуться от удара.

Суд признал осужденного виновным по части 2 статьи 321 («Угроза либо применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы») УК РФ и приговорил его к новому сроку — 1 году и 10 месяцам лишения свободы.

Ранее в Казани задержали 20-летнего уроженца Республики Марий Эл, который с ножом напал на сотрудника полиции.

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      Олеся Мицкевич
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