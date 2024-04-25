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14:27, 25 апреля 2024Силовые структуры

Юноша напал с ножом на российского полицейского

МВД: в Казани задержали молодого человека, ударившего ножом в живот полицейского

Фото: Егор Алеев / РИА Новости

В Казани задержали 20-летнего уроженца Республики Марий Эл, напавшего с ножом на сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Татарстану.

По данным ведомства, ночью 25 апреля сотрудники патрульно-постовой службы заметили нескольких молодых людей, которые устроили драку. Правоохранители попросили их прекратить конфликт, но безуспешно. Тогда они решили задержать хулиганов и доставить в полицейский отдел. Однако один из участников потасовки достал нож и несколько раз вонзил в живот сотрудника МВД. Затем он сбежал, но вскоре его поймали на Профсоюзной улице. Раненого полицейского доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.

Пятерых участников происшествия доставили в полицию.

Ранее стало известно, что в Тамбове неизвестный совершил покушение на бизнесмена и бывшего заместителя председателя Тамбовской областной думы Андрея Попова.

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      Екатерина Кашурникова
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