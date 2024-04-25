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12:02, 25 апреля 2024Силовые структуры

Неизвестный совершил покушение на российского бизнесмена и экс-зампреда облдумы

В Тамбове неизвестный совершил покушение на экс-зампреда облдумы Андрея Попова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Тамбове неизвестный совершил покушение на 61-летнего бизнесмена и бывшего заместителя председателя Тамбовской областной думы Андрея Попова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Попова избили в собственном доме. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии с травмой головы. Это не первое покушение на предпринимателя. В конце 2000-х годов уже была попытка расправиться с ним. Попова также обвиняли в организации покушений.

Мужчина начинал свою карьеру как тренер в культурно-спортивном комплексе Тамбова. В 90-е годы он начал заниматься, а в 2001-м возглавил «Тамбовский хлебокомбинат». Далее Попов стал депутатов, а потом заместителем председателя областной думы. Он также возглавлял филиал Российского союза боевых искусств в Тамбовской области.

Ранее Московский городской суд одобрил требование защиты Тархана Эльдукаева, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо и покушении на него, о повторном рассмотрении вопроса о прекращении дела.

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