Неизвестный совершил покушение на российского бизнесмена и экс-зампреда облдумы

В Тамбове неизвестный совершил покушение на экс-зампреда облдумы Андрея Попова

В Тамбове неизвестный совершил покушение на 61-летнего бизнесмена и бывшего заместителя председателя Тамбовской областной думы Андрея Попова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Попова избили в собственном доме. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии с травмой головы. Это не первое покушение на предпринимателя. В конце 2000-х годов уже была попытка расправиться с ним. Попова также обвиняли в организации покушений.

Мужчина начинал свою карьеру как тренер в культурно-спортивном комплексе Тамбова. В 90-е годы он начал заниматься, а в 2001-м возглавил «Тамбовский хлебокомбинат». Далее Попов стал депутатов, а потом заместителем председателя областной думы. Он также возглавлял филиал Российского союза боевых искусств в Тамбовской области.

Ранее Московский городской суд одобрил требование защиты Тархана Эльдукаева, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо и покушении на него, о повторном рассмотрении вопроса о прекращении дела.