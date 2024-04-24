Обвиняемого в похищении и покушении на Авраама Руссо захотели оправдать

Обвиняемый в похищении и покушении на Авраама Руссо добивается прекращения дела

Московский городской суд одобрил требование защиты Тархана Эльдукаева, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо и покушении на него, о повторном рассмотрении вопроса о прекращении дела. Об этом сообщает «Коммерсант».

Адвокат обвиняемого Роберт Зиновьев напомнил, что дело о похищении певца возбудили в 2004 году, а о покушении на него — в 2006 году, поэтому срок давности давно истек. Ранее Басманный районный суд столица не прекратил уголовное преследование Эльдукаева. Теперь доводы защиты должны быть рассмотрены по существу в суде первой инстанции, а не формально.

В октябре 2023 года суд арестовал Эльдукаева.

Первые приговоры по уголовному делу о похищении Руссо вынес Пресненский суд Москвы в 2021 году. Тогда Владимиру Гусакову, Эльяру Дамирову и Зауру Марданову назначили шесть, пять и семь лет лишения свободы соответственно. Однако они были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Следователи выяснили, что 31 января 2004 года Дамиров с сообщниками удерживал певца в ресторане. Заложника избивали и угрожали ножом. Руссо затем вывезли в подмосковный дом, и там он пробыл в плену до 1 февраля 2004 года. Похитители требовали от певца отменить все концерты, заключить контракт на условиях хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого и обвиняют в организации похищения артиста.