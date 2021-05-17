Суд освободил от наказания фигурантов дела о похищении певца Авраама Руссо

Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о похищении певца Авраама Руссо. Двое его фигурантов получили пять и шесть лет лишения свободы, но были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Подсудимых Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова признали виновными по статье 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»).

Суд установил, что 31 января 2004 года Дамиров с сообщниками удерживал певца в ресторане. Заложника избивали и угрожали убить ножом. Руссо затем вывезли в подмосковный дом, и там он пробыл в плену до 1 февраля 2004 года. Похитители требовали от певца отменить все концерты, заключить контракт на условиях хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его обвиняют в организации похищения артиста.

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Осенью 2018 года адвокат предпринимателя Марина Русакова сообщила, что ему заочно было предъявлено обвинение по статьям «Организация похищения человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Также соучастником преступления следствие считает племянника Исмаилова Заура Марданова. Авраам Руссо рассказывал, что был избит в ресторане «Прага» в центре Москвы и против воли увезен в загородный дом Исмаилова, который считал себя продюсером певца.

Исмаилов категорически отрицает не только свою причастность к преступлению, но и сам факт похищения. По версии защиты, заявление Авраама Руссо — «оговор и пиар». Исмаилову также инкриминируют организацию убийства бизнесменов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. 19 октября 2017 года Следственный комитет заочно предъявил Исмаилову обвинение, тогда же он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. По этому делу уже осужден исполнитель — Мехман Керимов приговорен к 13 годам лишения свободы. Он дал показания на владельца Черкизона и его братьев Рафика и Вагифа.

Заура Марданова Мосгорсуд освободил под залог в 10 миллионов рублей по делу о похищении Руссо.