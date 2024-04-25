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12:50, 25 апреля 2024Россия

Российский порт эвакуировали из-за 500-килограммовой бомбы

Порт в Мурманске эвакуировали из-за бомбы времен Великой Отечественной войны

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Мурманске эвакуировали сотрудников порта из-за найденной 500-килограммовой бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Мурманского морского торгового порта.

Авиабомбу обнаружили рабочие 23 апреля во время раскопок. Всех сотрудников пришлось эвакуировать, работа порта оказалась частично приостановлена.

25 апреля на место обнаружения прибыли специалисты группы разминирования Невского спасательного центра МЧС России из Санкт-Петербурга. По словам замначальника МЧС Мурманской области Александра Шильникова, снаряд погрузили в автомобиль для специальной перевозки. На данный момент подготавливается вывоз авиабомбы и ее дальнейшая утилизация.

Ранее в Чулымском районе Новосибирской области местные жители обнаружили британскую гранату «Миллса» 1915 года производства, которая пролежала в заброшенном доме около ста лет. На вопрос, как граната могла оказаться в заброшенном доме, глава администрации рассказал, что в двадцатые годы прошлого столетия на территории сельсовета был боевой корпус Александра Колчака. Снаряд, по словам Балтусова, мог остаться с тех времен.

ЖЗЛ
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