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16:06, 10 апреля 2024Россия

Россияне нашли в заброшенном доме пролежавшую около ста лет британскую гранату

В Новосибирской области нашли британскую гранату, пролежавшую около ста лет

Фото: Auckland Museum / Wikimedia

В Чулымском районе Новосибирской области местные жители обнаружили британскую гранату «Миллса» 1915 года производства, которая пролежала в заброшенном доме около ста лет. Об этом сообщает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

«Привезли мне ее домой, достали из кармана гранату. Я говорю — вы обалдели, боевая граната, а вы мне ее домой несете! Я разъяснил, что делать в такой ситуации, она же может сдетонировать в любое время», — рассказал глава администрации села Кабинетное Константин Балтусов.

Он позвонил в полицию, после чего из Новосибирска приехали саперы, которые подорвали гранату за пределами населенного пункта. На вопрос, как граната могла оказаться в заброшенном доме, глава администрации рассказал, что в двадцатые годы прошлого столетия на территории сельсовета был боевой корпус Александра Колчака. Снаряд, по словам Балтусова, мог остаться с тех времен.

Ранее военнослужащие Балтийского флота обезвредили в Финском заливе немецкую морскую мину времен Великой Отечественной войны. Отмечается, что взрывоопасный снаряд был обнаружен в районе острова Большой Тютерс.

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      Никита Абрамов
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