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12:02, 25 апреля 2024Из жизни

«Самый сильный человек Европы» раскрыл секрет успеха

Тяжелоатлет Люк Столтман назвал рождение сына причиной успеха в спорте

Кадр: Stoltman Brothers / Youtube

Тяжелоатлет из Шотландии, завоевавший титул «Самый сильный человек Европы», раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает The Press and Journal.

13 апреля 39-летний Люк Столтман, уроженец города Инвергордон, выиграл в ежегодных соревнованиях по силовой атлетике среди европейских спортсменов. Отмечается, что он стал победителем во второй раз. В 2021 году Столтман уже становился «самым сильным человеком Европы».

Главной причиной успеха в спорте тяжелоатлет назвал рождение сына. Первенец мужчины появился на свет в феврале. Как утверждает Столтман, именно это событие помогло ему одержать победу в соревновании. По словам спортсмена, после рождения ребенка у него появилась энергия для новых свершений. «Я подумал: если я не смогу ради него завоевать титул "Сильнейший человек Европы", то не знаю, как смогу смотреть ему в глаза. Я сделал это ради него, я гордый отец!» — признался он.

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Тяжелоатлет добавил, что не добился бы успеха без поддержки жены. Столтман познакомился с ней в 2015 году, и с тех пор его карьера пошла в гору. «Она — опора, в которой нуждается любой профессиональный спортсмен. Она была рядом в худшие моменты моей жизни, и я тоже был рядом с ней в ее худшие моменты», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что спортсмен-любитель из Китая остался парализованным после того, как споткнулся о бездомную кошку на площадке для бадминтона. Мужчина играл в бадминтон на спортивной площадке, когда случайно приземлился на кошку после прыжка.

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      Алиса Удовик
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