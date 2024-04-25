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13:57, 25 апреля 2024Бывший СССР

Спецслужбы Белоруссии рассказали о ликвидации украинской резидентуры

КГБ ликвидировал резидентуру спецслужб Украины из 20 человек в Белоруссии

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Спецслужбы Белоруссии ликвидировали украинскую резидентуру из 20 человек. Об этом сообщил председатель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель, передает РИА Новости.

«Ликвидирована резидентура украинских спецслужб из числа жителей Драгического, Лоевского и других районов общей численностью около 20 человек», — заявил Тертель.

По его словам, помимо этого были задержаны 30 человек за содействие спецслужбам Украины, шпионаж и террористическую деятельность.

Он добавил, что в 2023 году в Белоруссии правоохранительными органами было пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины в Белоруссию.

Ранее Иван Тертель сообщал, что на Украине прошли боевую подготовку до тысячи боевиков, которых планируют задействовать для захвата населенного пункта в Белоруссии.

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