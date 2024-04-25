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13:38, 25 апреля 2024Бывший СССР

В Минске заявили о подготовке на Украине до тысячи белорусских боевиков

КГБ: боевики с Украины планируют захват белорусского населенного пункта

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине прошли боевую подготовку до тысячи боевиков из числа радикалов, которых планируют задействовать для захвата приграничного населенного пункта в Белоруссии. Об этом заявил председатель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель, выступая на Всебелорусском народном собрании, передает РИА Новости.

Он также отметил, что в Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки, которые должны проявиться вместе с предполагаемым вторжением боевиков в республику.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о призыве «тихушек и лохушек» уничтожить республику. По его словам, в настоящий момент они корректируют силовой сценарий смены власти «Перамога 2.0».

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