В Минске заявили о подготовке на Украине до тысячи белорусских боевиков

КГБ: боевики с Украины планируют захват белорусского населенного пункта

На Украине прошли боевую подготовку до тысячи боевиков из числа радикалов, которых планируют задействовать для захвата приграничного населенного пункта в Белоруссии. Об этом заявил председатель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель, выступая на Всебелорусском народном собрании, передает РИА Новости.

Он также отметил, что в Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки, которые должны проявиться вместе с предполагаемым вторжением боевиков в республику.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о призыве «тихушек и лохушек» уничтожить республику. По его словам, в настоящий момент они корректируют силовой сценарий смены власти «Перамога 2.0».