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10:44, 25 апреля 2024Силовые структуры

Стали известны подробности финансирования устроивших теракт в «Крокусе»

РИА: финансирование теракта в «Крокусе» шло через финорганизации и криптовалюту

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На заседании Международного совета комплаенс, проходящего в рамках форума по противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что финансирование теракта в «Крокус Сити Холле» шло через многочисленные финорганизации с использованием в том числе криптовалюты. Об этом сообщает «РИА Новости».

Росфинмониторинг установил причастность граждан разных стран к подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Глава ведомства рассказал, что предварительные результаты указывают на участие граждан целого ряда стран в подготовке к теракту.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник».

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      Анна Габай
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