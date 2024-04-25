Стали известны подробности финансирования устроивших теракт в «Крокусе»

РИА: финансирование теракта в «Крокусе» шло через финорганизации и криптовалюту

На заседании Международного совета комплаенс, проходящего в рамках форума по противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что финансирование теракта в «Крокус Сити Холле» шло через многочисленные финорганизации с использованием в том числе криптовалюты. Об этом сообщает «РИА Новости».

Росфинмониторинг установил причастность граждан разных стран к подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Глава ведомства рассказал, что предварительные результаты указывают на участие граждан целого ряда стран в подготовке к теракту.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник».

