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19:58, 25 апреля 2024Мир

Стали известны результаты экспертизы крушения Ту-154 президента Польши

Прокуратура Польши: экспертизы не подтвердили взрыв на борту разбившегося Ту-154

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Экспертизы не подтвердили взрыв на борту разбившегося в 2010 году под Смоленском Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. Об этом заявил официальный представитель польской Генеральной прокуратуры Пшемыслав Новак, сообщает РИА Новости.

«Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», — сказал он. Отмечается, что представители прокуратуры провели встречу с семьями жертв авиакатастрофы и передали им результаты различных экспертиз.

Ранее глава Министерства обороны (МО) Польши Косиняк-Камыш заявил, что теории о крушении самолета Ту-154 не оправдались. В 14-ю годовщину катастрофы он попросил отдать дань уважения жертвам трагедии. По его словам, «те, кто использовал это дело в политических целях, уничтожили общую память».

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      Семен Александров
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