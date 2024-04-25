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20:41, 25 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о погибших в результате удара ВСУ по многоэтажке в Токмаке

Олег Мельниченко: в результате удара ВСУ по пятиэтажке в Токмаке есть погибшие

Фото: Telegram-канал «Мельниченко»

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пятиэтажного дома в подшефном Пензенской области городе Токмаке в Запорожской области есть погибшие. Об этом в Telegram-канале сообщил пензенский губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, спасатели из Пензы участвуют в разборе завалов. «Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — заявил глава региона.

25 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в Токмаке. Он уточнил, что в результате удара, по предварительным данным, пострадали не менее трех человек.

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      Алевтина Запольская
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