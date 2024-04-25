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08:40, 25 апреля 2024Мир

Стало известно о встрече стран G7 в Катаре перед мирной конференцией по Украине

Bloomberg: G7 проведут встречу в Катаре перед мирной конференцией по Украине
СюжетСаммит G7

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Страны-участницы «Большой семерки» (G7) проведут встречу в Катаре перед мирной конференцией по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников, советники по национальной безопасности и высокопоставленные чиновники со всего мира собираются встретиться в Дохе на выходных 27-28 апреля, чтобы обсудить планы проведения саммита по условиям урегулирования российско-украинского конфликта.

Как отмечает агентство, встреча представителей G7 и так называемого «Глобального Юга» является частью раунда переговоров, подготавливающих почву для саммита в Швейцарии. Список участников встречи в катарской столице еще не утвержден, однако Россия не была приглашена, и пока неясно, примет ли участие Китай.

В свою очередь, союзники Украины считают присутствие КНР важным для успеха саммита, поскольку Пекин имеет влияние на Москву. «Китай рассматривается как ключевой участник, который придаст вес любому соглашению, и поэтому вопрос о том, появится ли кто-нибудь из Пекина на этой встрече, имеет решающее значение», — говорится в материале.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что мирный процесс на Украине невозможен без участия России. Он также подтвердил приверженность Швейцарии к нейтралитету.

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      Виктория Кондратьева
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