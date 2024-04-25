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18:18, 25 апреля 2024Ценности

Стилист назвала россиянкам самые модные джинсы

Стилист Темиралиева назвала джинсы с высокой талией самыми модными

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева назвала россиянкам самые модные джинсы. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

По ее словам, актуальными стали модели с высокой талией и широкими штанинами, поскольку они визуально удлиняют ноги и стройнят. Их можно сочетать с облегающими топами и футболками или с оверсайз-свитерами и куртками.

Кроме того, эксперт посоветовала обратить внимание на укороченные джинсы с отворотами и различными декоративными элементами, в частности вышивкой или стразами, и варианты с металлическим блеском, которые можно носить не только с повседневной одеждой, но и с вечерними нарядами.

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Среди прочего Темиралиева выделила джинсы с защипами на талии, «бойфренды» и карго. Она объяснила, что данные модели считаются модными не первый сезон.

В заключение специалист упомянула джинсы с эффектом состаренности и загрязненности, а также с имитацией пришитой куртки или рубашки в поясной части.

Ранее фэшн-редакторы назвали самые модные футболки на лето 2024 года. По словам экспертов, базовые однотонные футболки в следующем сезоне уступят лидерство футболкам в винтажном стиле с различными надписями и логотипами.

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      Мария Винар
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