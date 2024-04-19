Молодежь ходит на работу в «омерзительных» нарядах — пижаме. Как они отменяют офисный дресс-код?

Молодежь массово отказывается от деловых костюмов, предпочитая ходить в офис в пижамах, толстовках, спортивных штанах и сандалиях с носками. Но работодателей вид «только что вставших с постели» зумеров шокирует: миллениалы и прочие «офисники» считают, что тренд на расслабленные образы на самом деле отражает стремление молодых сотрудников к легкой жизни. Почему молодое поколение все чаще игнорирует дресс-код, обращаясь к нарядам, которые люди постарше считают «омерзительными» — разбиралась «Лента.ру».

Пижамы на работе как форма общественного протеста

Пользовательница сети с никнеймом @Kendou S- опубликовала на платформе Douyin (китайский аналог TikTok) видео, в котором показала свой повседневный наряд для офиса. На кадрах она позировала в коричневом платье-свитере, серых пижамных штанах с клетчатым принтом, розовой стеганой куртке, балаклаве и меховых тапках.

По словам блогерши, руководитель фирмы неоднократно указывал на то, что ее наряды «омерзительны». В ролике она рассказала, что начальник настоятельно рекомендовал ей выбирать более классическую одежду, чтобы соответствовать имиджу компании.

Ролик девушки стал вирусным, набрав 1,4 миллиона просмотров и 735 тысяч лайков. Сам хештег #gross_outfits_at_work («Отвратительная одежда на работе») распространился по китайским соцсетям и вызвал шквал дискуссий о причинах небрежности молодых людей

Пользовательница сети @Kendou S- на платформе Douyin показала наряд для офиса, который ее начальник назвал отвратительным Скриншот: @Kendou S-

Тренд на подобные наряды быстро нашел последователей: в их числе оказалась и дизайнер интерьеров из Уханя Синди Луо, которая признается, что носить в офис уютную одежду для сна вошло в привычку.

Я просто хочу носить все, что захочу. Не думаю, что стоит тратить деньги на строгий костюм, раз уж я там просто сижу Синди Луо дизайнер интерьеров

По словам психолога Сяо Сюэпин, мода на пижамные наряды в офисе является формой общественного протеста. В отличие от предыдущих поколений, современная молодежь выросла в более инклюзивной среде и научилась ставить свои чувства и эмоции на первое место, считает эксперт.

Свободный дресс-код в офисе вызывает споры между поколениями

Сяо Сюэпин также связывает нынешнюю тенденцию с движением под названием «тан пин» (буквально означает «лежать плашмя»), которое зародилось еще в 2020 году. В его основе стоит отказ от переработок и стресса. Последователи движения отходят от «работы в поте лица ради ничего» в пользу размеренной жизни, не жертвуя физическим и ментальным здоровьем.

Однако пристрастие зумеров к размеренности оценили далеко не все. Главная газета Коммунистической партии People's Daily в статье «Молодость нужна для борьбы: не "лежи на месте" и смело иди вперед» раскритиковала нынешнюю молодежь за «лежание» и призвала ее усердно работать.

Современные молодые люди родились в эпоху удобного транспорта, развитого интернета и экономического развития. Жизнь прекрасна, полна энергии и страсти. Эти слова характеризуют нашу молодежь. Некоторые говорят, что у этого поколения нет стремления к жизни и оно не желает оседлать ветер

Если сотрудник приходит на работу в пижаме, это не означает, что он спит в ней прямо на рабочем месте, отвечает на критику журналист Бен Кост. По его мнению, таким образом молодые люди хотят доказать старшему поколению, что выбор одежды никак не влияет на их способности и амбиции.

На офисный дресс-код повлияла пандемия коронавируса

Начатая во время пандемии удаленка навсегда изменила динамику рабочих мест во всем мире. В США, к примеру, многие компании столкнулись с нежеланием служащих выходить в офисы после перевода на удаленную работу из-за карантина. В свою очередь китайские сотрудники больше расположены к возвращению в офисы, но только на определенных условиях.

На них чаще указывают женщины, поскольку почти во всех странах к ним традиционно предъявляют более высокие требования, когда дело касается делового дресс-кода. Мужские наряды, как правило, требуют меньшего внимания. Так, в Китае высокопоставленные чиновники следуют тренду «тин цзю фэн», или «стиль бюро», который подразумевает классический костюм типичного бюрократа среднего звена.

Главным амбассадором данного стиля выступает сам председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Переводчица в косметологической клинике в Ханчжоу Джоанна Чен поделилась в соцсетях снимком своего образа для офиса. Девушка предстала перед камерой в черных брюках, розово-голубых носках, меховых лоферах и желтом пуховике, рукава которого украшены изображениями коров.

Офисные работники в классических костюмах Фото: Paul Yeung / Bloomberg via Getty Images

В разговоре с журналистами Чен призналась, что отказ от жесткого дресс-кода повлек за собой ряд позитивных изменений в ее образе жизни. Однажды руководитель клиники попросил Чен надеть что-нибудь более сексуальное, но она проигнорировала его просьбу и после этого также стала отказываться от дополнительной работы, которую не хочет выполнять.

Сейчас переводчицу мало заботит тот факт, что кто-то считает ее наряды нестильными. Главное для нее — удобство и комфорт, к чему она призывает и других коллег. «Просто будьте счастливы каждый день и не навязывайте себе чужие убеждения», — советует собеседница издания.

Китайская молодежь массово выкладывает видео и фото своих нарядов на работу Скриншот: Xiaohongshu

Позицию Чен разделяет и сотрудница отдела продаж электронной коммерции в компании по производству одежды в Шанхае Джессика Цзян. Специалистка признается, что утром ей не хватает времени, чтобы собраться на работу, поэтому она может зайти в офис с растрепанными волосами и без макияжа. По ее словам, никто из коллег не обратит на это внимание. «Все сосредоточены на своей работе. Никто не заботится о том, чтобы нарядиться», — заключила Цзян.