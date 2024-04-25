Апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию в США россиянина Петрова

Апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова, обвиняемого в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение Апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — рассказал россиянин.

По словам Петрова, его адвокаты изучат данное решение суда, проведут экспертизу, после чего станет понятно, подавать апелляцию в Верховный суд или нет. Отмечается, он был арестован на Кипре в августе 2023 года по запросу американских правоохранительных органов.

Уточняется, что россиянин с самого начала считал, что его дело имеет политическую мотивацию. Петров отмечает, что Вашингтон преследует его за то, что он «предприниматель из России», хотя мужчина имеет также гражданство ФРГ.

Ранее суд Кипра отказал США в экстрадиции арестованного на острове Петрова. Кроме того, власти Кипра самостоятельно уведомили российскую сторону о задержании, поскольку мужчина за консульской поддержкой не обращался.

