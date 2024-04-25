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16:19, 25 апреля 2024Культура

Тимати вышел из бизнеса с многомиллионной выручкой

Тимати покинул состав учредителей ресторана с выручкой в 566 млн рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский исполнитель и предприниматель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) решил выйти из бизнеса с многомиллионной выручкой. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что артист покинул состав учредителей заведения, которое зарегистрировано под названием ООО «Медуза парк». За прошлый год фирма принесла Юнусову и его партнерам выручку в размере 566 миллионов рублей, а также чистую прибыль в размере 37 миллионов.

Организация была зарегистрирована в начале 2021 года. Через несколько месяцев ООО выкупил ресторатор Антон Пинский, а в октябре в доли вошли брат Тимати Артем Юнусов и еще два бизнесмена. Летом 2023-го в состав учредителей вошел и сам певец, получив долю в размере 10,91 процента.

Брат исполнителя покинул ООО за месяц до решения Тимати, в марте этого года. Отмечается, что артист остается учредителем еще в девяти разных фирмах.

Ранее стало известно, что российский певец Григорий Лепс станет совладельцем караоке-бара на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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