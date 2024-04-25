Лепс станет совладельцем караоке-бара в Санкт-Петербурге

Григорий Лепс откроет караоке-бар Leps Bar в Санкт-Петербурге

Российский певец Григорий Лепс станет совладельцем караоке-бара на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заведение будет называться Leps Bar, площадь помещения составит 500 квадратных метров. В компании NF Group, выступившей консультантом сделки, рассказали, что договор с арендодателями уже подписан.

По данным агентства, заведение будет открыто летом 2024 года — в него будут входить караоке, коктейль-бар и ночной клуб.

Ранее Лепс рассказал, что сделал интимную пластику, а также признался, что остался недоволен результатом.

В начале апреля сообщалось, что Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации последнего бизнеса советской и литовской актрисы Ингеборги Дапкунайте в России.