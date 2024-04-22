Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:35, 22 апреля 2024Культура

Лепс рассказал об интимной пластике и пожаловался на результат

Лепс заявил, что перенес интимную пластику, и пожаловался на побочный эффект
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российский певец Григорий Лепс рассказал о том, что сделал интимную пластику. Его слова приводит «МК».

За кулисами премии «Шансон года» журналисты поинтересовались у артиста, как он относится к пластическим операциям. «Хорошо отношусь: я сам весь в пластике», — поведал исполнитель.

В ответ на это репортеры задали Лепсу вопрос о том, что именно он переделывал в своем теле. Исполнитель признался, что перенес интимную пластическую операцию, однако не совсем доволен результатом из-за побочного эффекта.

« ... (половой орган — прим. «Ленты.ру») сделал. Но есть побочка. Меньше стал, собака», — заявил певец.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки во время концерта в Костроме. Отмечалось, что певец обратился к поклоннице лично, чтобы та убрала мобильник, но она приблизила гаджет к нему. Тогда артист ударил по нему, смартфон отлетел в сторону, а певец продолжил концерт. Зрители рассказали, что девушка осталась «очень довольна, что вывела певца из себя».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине исчез предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков». Бывшего полковника ВСУ могли похитить

      Эминем отпраздновал 16 лет без употребления наркотиков и алкоголя

      Российская фигуристка рассказала о боязни знакомств на улице

      Суд арестовал дядю Аббасова по делу о расправе над москвичом из-за парковки

      Зеленский допустил переговоры с Россией

      В США допустили применение Вашингтоном ядерного оружия на Украине

      Венгрия выступила против поставок оружия Украине

      В Винницкой области Украины арестовали расстрелявшего полицейских военного

      Стало известно о новом взрыве в Харькове

      МИД Венгрии предупредил о подготовке ЕС к мировой войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше