Лепс рассказал об интимной пластике и пожаловался на результат

Лепс заявил, что перенес интимную пластику, и пожаловался на побочный эффект

Российский певец Григорий Лепс рассказал о том, что сделал интимную пластику. Его слова приводит «МК».

За кулисами премии «Шансон года» журналисты поинтересовались у артиста, как он относится к пластическим операциям. «Хорошо отношусь: я сам весь в пластике», — поведал исполнитель.

В ответ на это репортеры задали Лепсу вопрос о том, что именно он переделывал в своем теле. Исполнитель признался, что перенес интимную пластическую операцию, однако не совсем доволен результатом из-за побочного эффекта.

« ... (половой орган — прим. «Ленты.ру») сделал. Но есть побочка. Меньше стал, собака», — заявил певец.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки во время концерта в Костроме. Отмечалось, что певец обратился к поклоннице лично, чтобы та убрала мобильник, но она приблизила гаджет к нему. Тогда артист ударил по нему, смартфон отлетел в сторону, а певец продолжил концерт. Зрители рассказали, что девушка осталась «очень довольна, что вывела певца из себя».