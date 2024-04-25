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10:15, 25 апреля 2024Россия

Три резервуара с нефтепродуктами загорелись в российском городе

В Омске на площади 500 квадратов загорелись три емкости с нефтепродуктами

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Омске произошел пожар в трех резервуарах с нефтепродуктами. Об этом сообщило управление МЧС по Омской области, передает РИА Новости.

По информации министерства, площадь возгорания составляет 500 квадратов. К тушению привлечены 58 человек и 15 единиц техники.

«В Советском округе Омска на одном из производств произошел пожар. Специалисты оценивают уровень возгорания как средний. На месте работают специалисты МЧС. Буду информировать», — прокомментировал случившееся губернатор региона Виталий Хоценко в Telegram.

Ранее около нефтебазы в Воронеже произошел мощный пожар. Огонь распространился в ангаре на Новосибирской улице. До начала пожара, по словам местных, были слышен громкий взрыв.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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