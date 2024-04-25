Рыболовы четыре часа сражались с огромным тунцом

В США рыболовы поймали на удочку огромного тунца и сражались с ним четыре часа

У берегов американского штата Нью-Джерси рыбаки поймали огромного тунца весом более 325 килограммов. Об этом сообщает USA Today.

Рыболов Майк Резетар и капитан Кевин Голдберг удили рыбу с борта небольшого судна. Они рассказывают, что закинули удочки около девяти часов утра. Тунец клюнул спустя 30 минут.

Резетару и Голдбергу пришлось сражаться с рыбой около четырех часов. По словам капитана, пару раз казалось, что тунец сумеет уйти. В какой-то момент они едва не лишились улова из-за проходившего рядом тягача с баржей. Голдберг пытался предупредить команду тягача по радио, но так и не дождался ответа.

Когда с тунцом удалось справиться, его не получилось затащить на борт. В итоге рыбу больше 15 километров буксировали к пристани. На берегу ее разделали. Теперь рыбаки, по словам Голдберга, кормят своим уловом друзей и родственников.

Ранее сообщалось о 42-летнем рыбаке из Аргентины, который поймал 250-килограммового ската после двух часов борьбы. Мужчина едва не утонул, пока тащил улов на борт.