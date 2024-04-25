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19:30, 25 апреля 2024Путешествия

Туристы пожаловались на «тошнотворные» условия в арендованном на Booking доме

Туристы арендовали на Booking дом и нашли там плесень и неопознанную слизь

Фото: Jürgen Horn

Пара туристов арендовала на портале Booking.com загородный дом в Куала-Лумпуре и пожаловалась на «тошнотворные» условия проживания. Своей историей они поделились с британским таблоидом The Mirror.

Немец Юрген Хорн и его американский друг Майк рассказали изданию, что они забронировали жилье в столице Малайзии, выбрав его из-за «превосходного» местоположения и «невероятных видов», о которых говорилось на сайте Booking.com.

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Однако, когда путешественники въехали в дом, они нашли там множество неприятных моментов. «Потолки в ванной были покрыты черной плесенью. Мебель была небезопасной, из нее торчали шурупы. Один из стульев был сломан и непригоден для использования. Сливы в ванной были полностью забиты, из них торчали клочья волос и неопознанная слизь», — поразились увиденным туристы.

По их словам, кроме этого, из стен торчали гвозди, в большинстве комнат отклеивались обои, простыни были желтыми, диван — весь в пятнах, а подушки — порваны.

«Вспоминая фотографии, размещенные в профиле, мы громко смеялись. Те великолепные изображения не отражают реальности ветхой, оборванной, отвратительной квартиры, в которой мы остановились», — возмутился Хорн.

Как пишет издание, в день отъезда хозяин не появился в оговоренное время, и гостям пришлось бросить ему ключи под дверь и отправиться на вокзал. Несмотря на обещания, залог им так и не вернули.

В ноябре 2023 года другой турист снял квартиру через приложение Airbnb и нашел скрытую камеру в гостиной. Записывающее устройство было размещено между подушками дивана.

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      Марина Черняк
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