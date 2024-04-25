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21:14, 25 апреля 2024Бывший СССР

Участники «Бессмертного полка» в Кишиневе не смогут собраться на главной площади

«Бессмертный полк» в Кишиневе поменяет маршрут из-за требования миссии Евросоюза

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Председатель молдавского Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что миссия Евросоюза (ЕС) потребовала предоставить центральную площадь Кишинева для празднования дня Европы 9 мая. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Петрович также указал, что посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис осведомлен о желании тысяч жителей страны отправиться на главную площадь столицы, чтобы встретить День Победы. Он уточнил, что несмотря на то, что участники «Бессмертного полка» не смогут собраться на центральной площади, мероприятие состоится.

«В настоящее время в связи с "сюрпризом" от миссии Европейского союза идет разработка и утверждение нового маршрута и точки сбора», — добавил Петрович.

Ранее Петрович рассказал, что полиция Молдавии раздувает истерию вокруг запрета георгиевской ленты и проведения акции «Бессмертный полк» в некоторых населенных пунктах. По его словам, от мэра одного из населенных пунктов сотрудники правоохранительных органов потребовали закрасить георгиевскую ленту на памятнике советским воинам.

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      Маргарита Пименова
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