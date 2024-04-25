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15:23, 25 апреля 2024Бывший СССР

Украинские пограничники помогли сотням мужчин незаконно уехать в Польшу

Пограничники Украины помогли сбежать из страны в Польшу 200 мужчинам

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинские пограничники помогли более чем 200 мужчинам незаконно покинуть территорию Украины и попасть в Польшу. Об этом говорится в сообщении Лычаковского районного суда Львова, которое передает РИА Новости.

В материалах дела указано, что сотрудники пограничной службы не внесли в базы данных сведения о пересечении границы в направлении Польши для 207 граждан Украины призывного возраста в период с июля по сентябрь 2022 года.

Ранее Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале публиковала видео с украинцем, который пытается сбежать в Молдавию на надувном матрасе по Днестру.

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      Валентин Карант
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