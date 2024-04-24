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17:45, 24 апреля 2024Бывший СССР

Появились кадры с пытающимся уплыть на матрасе с Украины в Молдавию уклонистом

ГПСУ опубликовала кадры с уплывающим по Днестру в Молдавию на матрасе украинцем

Украинец захотел сбежать из страны при помощи надувного матраса. Кадры с уклонистом, уплывающим по Днестру в сторону берега Молдавии, опубликовала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

При себе мужчина имел рюкзак с вещами. На кадрах также можно заметить, как матрас с пытающимся уплыть в Молдавию уклонистом заносит течением реки.

«Чтобы предотвратить нарушение границы и несчастный случай, к "пловцу" отправился пограничный наряд на лодке», — рассказали в ГПС Украины.

Пограничники выяснили, что в социальных сетях украинец узнал, куда убрать телефон и сменную одежду при преодолении реки на матрасе. За инструкции он должен был заплатить четыре тысячи евро (почти 400 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Из них две тысячи евро (порядка 200 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») уклонист успел перевести в качестве аванса.

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За попытку побега в Молдавию мужчина будет привлечен к административной ответственности.

Ранее стало известно о первом украинце, переплывшем через Днепр в Белоруссию. Уклонист был задержан в Гомельской области.

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      Екатерина Грищенко
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