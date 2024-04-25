В финском городе дважды за неделю сорвали размещенный у мэрии украинский флаг

В Лаппеенранта дважды за неделю сорвали размещенный у мэрии украинский флаг

В финском городе Лаппеенранта дважды за неделю сорвали размещенный у мэрии украинский флаг, об этом сообщает Yle.

У здание мэрии установлено несколько флагштоков, на один из них был водружен украинский флаг. На прошедших выходных неизвестные обрезали веревки, на которых держалось полотно, после чего оно упало на землю. Через несколько дней были перерезаны веревки на соседнем флагшток, после чего флаг вновь оказался на земле.

Сотрудники мэрии обратились в полицию. Мэр города Туомо Саллинен пообещал вернуть полотно на место как можно скорее.