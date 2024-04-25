В Госдуме призвали украинцев повернуть американское оружие против Зеленского

Депутат ГД Шеремет призвал украинцев повернуть оружие США против Зеленского

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинцев развернуть переданное Киеву американское оружие против Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Пришло время восстать приговоренному и порабощенному украинскому народу... и повернуть поставляемое США оружие против продажного режима Зеленского, тем самым вернув свою украденную честь и достоинство», — сказал парламентарий.

Шеремет полагает, что действия властей под руководство Запада ведут к полному исчезновению украинской нации. Депутат заявил о политических расправах, уничтожении инакомыслия, преследовании конкурентов со стороны официального Киева.

Парламентарий также указал на коррупцию на Украине, добавив, что Владимир Зеленский возвел правовой нигилизм в ранг официальной политики.

Ранее Зеленский допустил потерю Вооруженными силами Украины (ВСУ) своих позиций в том случае, если они не получат незамедлительную помощь со стороны США. Новый пакет финансирования составляет около 61 миллиарда долларов.

