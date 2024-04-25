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06:52, 25 апреля 2024Россия

В Госдуме призвали украинцев повернуть американское оружие против Зеленского

Депутат ГД Шеремет призвал украинцев повернуть оружие США против Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинцев развернуть переданное Киеву американское оружие против Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Пришло время восстать приговоренному и порабощенному украинскому народу... и повернуть поставляемое США оружие против продажного режима Зеленского, тем самым вернув свою украденную честь и достоинство», — сказал парламентарий.

Шеремет полагает, что действия властей под руководство Запада ведут к полному исчезновению украинской нации. Депутат заявил о политических расправах, уничтожении инакомыслия, преследовании конкурентов со стороны официального Киева.

Парламентарий также указал на коррупцию на Украине, добавив, что Владимир Зеленский возвел правовой нигилизм в ранг официальной политики.

Ранее Зеленский допустил потерю Вооруженными силами Украины (ВСУ) своих позиций в том случае, если они не получат незамедлительную помощь со стороны США. Новый пакет финансирования составляет около 61 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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