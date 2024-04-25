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09:42, 25 апреля 2024Мир

В Израиле назвали железным союз с США из-за выделения военной помощи

Глава МИД Израиля Кац назвал железным союз с США из-за выделения военной помощи
Исраэль Кац

Исраэль Кац. Фото: Abir Sultan / Reuters

Власти Израиля приветствуют выделение США военной помощи в размере 15 миллиардов долларов, несмотря на разногласия из-за планируемой Тель-Авивом операции в Рафахе. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Наш альянс железный», — приводит издание слова министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца. Он также поблагодарил президента США Джо Байдена из-за подписания законопроекта о военной помощи.

Дополнительно сообщается, что помощь Израилю будет включать пять миллиардов долларов на пополнение трех систем противовоздушной обороны (ПВО) страны: «Железный купол», который перехватывает ракеты; «Праща Давида», сбивающая дроны и ракеты; и «Железный луч» , который разработан для перехвата снарядов лазером.

Авторы материала обращают внимание на тот факт, что средства были предоставлены в момент разногласий Вашингтона и Тель-Авива по вопросу проведения операции в Рафахе на юге сектора Газа. Однако Байден подчеркнул, что будет противодействовать такому решению, подчеркнув, что помощь нацелена на защиту от Ирана.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в ненависти к евреям и палестинцам. Он упомянул протесты в США, связанные с войной в секторе Газа. По мнению политика, они происходят потому, что Байден каждый раз «посылает неверный сигнал».

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      Максим Габриелян
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